"Lockdown nazionale in festivi e prefestivi". Ma non basta: "Rinchiusi anche il prossimo weekend". Governo sulla linea estrema (Di lunedì 14 dicembre 2020) Filtrano vorticose le voci e le indiscrezioni sull'imminente nuova stretta che il Governo potrebbe disporre in vista dei giorni di festa e del Natale. Atteggiamento schizofrenico, quello dell'esecutivo: dopo un solo giorno di zona gialla, già si pensa a una drastica retromarcia. Come detto, l'ipotesi è di rendere zona arancione o rossa tutta Italia. Ma non solo, secondo Repubblica negli ultimissimi minuti starebbe prendendo corpo una soluzione ancor più drastica: "È sempre più probabile un Lockdown nazionale, sul modello della Germania di Angela Merkel, nei giorni festivi e prefestivi nel periodo che va da Natale all'Epifania", scrive Repubblica riferendo di quanto emerge dal vertice di Palazzo Chigi al quale hanno preso parte per tre ore Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza e il ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Filtrano vorticose le voci e le indiscrezioni sull'imminente nuova stretta che ilpotrebbe disporre in vista dei giorni di festa e del Natale. Atteggiamento schizofrenico, quello dell'esecutivo: dopo un solo giorno di zona gialla, già si pensa a una drastica retromarcia. Come detto, l'ipotesi è di rendere zona arancione o rossa tutta Italia. Ma non solo, secondo Repubblica negli ultimissimi minuti starebbe prendendo corpo una soluzione ancor più drastica: "È sempre più probabile un, sul modello della Germania di Angela Merkel, nei giornie prenel periodo che va da Natale all'Epifania", scrive Repubblica riferendo di quanto emerge dal vertice di Palazzo Chigi al quale hanno preso parte per tre ore Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza e il ministro ...

repubblica : A Londra festa in centro senza mascherine per la fine del secondo lockdown - vendutoschifoso : RT @TwittGiorgio: Cts: 'Misure più rigide a Natale'. Ipotesi lockdown nazionale ....PRIMA TI SPINGONO A COMPERARE PER IL CASHBAK POI TI INC… - Tino44588447 : RT @gloquenzi: Folle ingiustificabili, dice il ministro, ma con la zona gialla nazionale, i centri commerciali aperti, i negozi aperti, bar… - NicoViscomi : RT @Libero_official: Indiscrezioni drastiche sul nuovo #dpcm: '#Lockdown nazionale in festivi e prefestivi. Anche nel weekend del 20 dicemb… - HonestLuke66 : RT @valy_s: #Covid19 “Dovremmo essere in LUTTO NAZIONALE” #Boccia Il min. è per il #Lockdown NAZIONALE come in #GERMANIA (un SERVO) Dopo av… -