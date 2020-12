Dybala Juventus, finalmente la verità: le parole sul futuro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Paulo Dybala ha parlato del suo futuro dopo la vittoria di ieri maturata a Marassi contro il Genoa. L’argentino ha sbloccato la partita segnando la prima rete durante la seconda frazione di gara. La notizia più importante sul futuro è stata data dopo il triplice fischio, tramite i microfoni di Sky Sport direttamente dal calciatore. Juventus: le parole di Dybala La questione contratto? Si è parlato tanto, si dicono tante cose che non sono vere. Si dicono tante cose, il mio procuratore è stato a Torino per tanto tempo- ha confermato il calciatore- ma non è stato chiamato. Si parla di cifre e cose del genere, ma non è vero. Juventus, Ronaldo: il segreto di Pirlo e gli obiettivi stagionali Così si mette la gente contro di me, io faccio poche interviste, quando mi lasciano ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pauloha parlato del suodopo la vittoria di ieri maturata a Marassi contro il Genoa. L’argentino ha sbloccato la partita segnando la prima rete durante la seconda frazione di gara. La notizia più importante sulè stata data dopo il triplice fischio, tramite i microfoni di Sky Sport direttamente dal calciatore.: lediLa questione contratto? Si è parlato tanto, si dicono tante cose che non sono vere. Si dicono tante cose, il mio procuratore è stato a Torino per tanto tempo- ha confermato il calciatore- ma non è stato chiamato. Si parla di cifre e cose del genere, ma non è vero., Ronaldo: il segreto di Pirlo e gli obiettivi stagionali Così si mette la gente contro di me, io faccio poche interviste, quando mi lasciano ...

