Marte | salamoie più rare del previsto

(Di sabato 12 dicembre 2020) Secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell'Arkansas Center for Space and Planetary Sciences, leche stagionalmente appaiono sulla superficie di, dopotutto, non sono così diffuse.

Ultime Notizie dalla rete : Marte salamoie

Notizie scientifiche.it

L’acqua su Marte, che, secondo alcuni recenti studi, si troverebbe in quantità non indifferenti sotto forma di salamoia sulla superficie del pianeta rosso, in realtà non sarebbe così diffusa ...Testato un dispositivo in grado di creare ossigeno dai sali di perclorato: ecco perchè potrebbe risultare prezioso per le future missioni su Marte Qualora gli esseri ?