Usa, Brandon Bernard è il più giovane condannato alla pena di morte degli ultimi 70 anni: è morto nella notte (Di venerdì 11 dicembre 2020) È stato giustiziato questa notte Brandon Bernard: aveva 40 anni ed è il più giovane detenuto condannato alla pena di morte negli ultimi 70 anni di storia degli Stati Uniti. L’uomo era stato condannato nel 1999 per un omicidio commesso quando era ancora un adolescente: tutte le ultime richieste di clemenza che aveva presentato, tramite il suo avvocato, sono state respinte dalla Corte Suprema degli Usa, anche quella presentata all’ultimo minuto per rinviare l’esecuzione di due settimane. E anche il presidente Donald Trump non ha fatto niente per fermare la condanna a morte, anzi. Brandon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) È stato giustiziato questa: aveva 40ed è il piùdetenutodinegli70di storiaStati Uniti. L’uomo era statonel 1999 per un omicidio commesso quando era ancora un adolescente: tutte le ultime richieste di clemenza che aveva presentato, tramite il suo avvocato, sono state respinte dCorte SupremaUsa, anche quella presentata all’ultimo minuto per rinviare l’esecuzione di due settimane. E anche il presidente Donald Trump non ha fatto niente per fermare la condanna a, anzi....

