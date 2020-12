Covid, oggi altri 887 decessi. Rapporto tra positivi e tamponi al 9,9%, calano i ricoveri (Di giovedì 10 dicembre 2020) MILANO – Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus in Italia sulla base di 171.586 tamponi effettuati. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati è del 9,9%, in lieve calo rispetto al 10,77% di ieri. Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) MILANO – Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus in Italia sulla base di 171.586 tamponi effettuati. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati è del 9,9%, in lieve calo rispetto al 10,77% di ieri.

La gestione dell’emergenza Covid ha messo in risalto, se ancora avevamo qualche dubbio, la diffusione della cialtroneria di alcuni politici di destra e di sinistra. La medaglia d’oro per la proposta p ...

La Campania resterà arancione anche per la prossima settimana e potrà avere una svolta positiva con il passaggio alla fascia gialla dal week end successivo. È la previsione ...

Un altro tragico bollettino della seconda ondata di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid sono 16.999 su ...

