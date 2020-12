Test Abu Dhabi: Fia dice ‘no’ a Sainz, Ricciardo e Vettel (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fernando Alonso sì, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel no. La Fia ha negato la partecipazione dei nuovi piloti di Ferrari, McLaren e Aston Martin ai Test di Abu Dhabi in programma martedì 15 dicembre. La sessione, teoricamente organizzata per i giovani piloti, ospiterà anche il bicampione del mondo Fernando Alonso. Nando dal prossimo anno tornerà alla guida di una Renault in Formula 1 ed è riuscito ad ottenere la deroga dalla Federazione in quanto sia assente dal Circus da due anni. Da annotare inoltre le presenze degli esperti Robert Kubica, in pista con l’Alfa Romeo, e di Sebastien Buemi con la Red Bull. Per Sainz, Ricciardo e Vettel ci sarà un Test privato con vetture di due anni più vecchie per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fernando Alonso sì, Carlos, Daniele Sebastianno. La Fia ha negato la partecipazione dei nuovi piloti di Ferrari, McLaren e Aston Martin aidi Abuin programma martedì 15mbre. La sessione, teoricamente organizzata per i giovani piloti, ospiterà anche il bicampione del mondo Fernando Alonso. Nando dal prossimo anno tornerà alla guida di una Renault in Formula 1 ed è riuscito ad ottenere la deroga dalla Federazione in quanto sia assente dal Circus da due anni. Da annotare inoltre le presenze degli esperti Robert Kubica, in pista con l’Alfa Romeo, e di Sebastien Buemi con la Red Bull. Perci sarà unprivato con vetture di due anni più vecchie per ...

