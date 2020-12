Studio economisti britannici: tassa sulle grandi ricchezze modo più equo ed efficiente per trovare risorse contro il Covid (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ora ci pensa anche la Gran Bretagna. Un prelievo una tantum dell’1% sui patrimoni superiori al milione di sterline (1,1 milioni di euro) per far fronte all’emergenza sanitaria. Secondo il documento conclusivo Wealth Tax Commission, che raggruppa esperti ed economisti di università come Oxford, London School of Economics e Warwhik, questo sarebbe il modo più equo ed efficiente per trovare i fondi necessari per la lotta alla pandemia. Il prelievo potrebbe fruttare fino a 260 miliardi di sterline in cinque anni ma avrebbe un impatto molto limitato sui consumi salvaguardando i redditi dei lavoratori. Nel calcolo del patrimoni viene inclusa la prima casa, al netto del mutuo residuo oltre a ricchezze aziendali e finanziarie. Applicando la soglia del milione di sterline il prelievo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ora ci pensa anche la Gran Bretagna. Un prelievo una tantum dell’1% sui patrimoni superiori al milione di sterline (1,1 milioni di euro) per far fronte all’emergenza sanitaria. Secondo il documento conclusivo Wealth Tax Commission, che raggruppa esperti eddi università come Oxford, London School of Economics e Warwhik, questo sarebbe ilpiùedperi fondi necessari per la lotta alla pandemia. Il prelievo potrebbe fruttare fino a 260 miliardi di sterline in cinque anni ma avrebbe un impatto molto limitato sui consumi salvaguardando i redditi dei lavoratori. Nel calcolo del patrimoni viene inclusa la prima casa, al netto del mutuo residuo oltre aaziendali e finanziarie. Applicando la soglia del milione di sterline il prelievo ...

