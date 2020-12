Milan alle prese col rinnovo di Donnarumma: un top team ha chiesto informazioni a Raiola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Resta delicata la trattativa per prolungare il contratto del portiere rossonero in scadenza a giugno. Leggi su 90min (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Resta delicata la trattativa per prolungare il contratto del portiere rossonero in scadenza a giugno.

Il giovane portiere da tempo non è più una sorpresa, visto che anche in questa stagione si sta confermando su livelli strepitosi ed ha ribadito più volte di voler restare al Milan. Ma Donnarumma, teor ...

Europa League: Pioli "Ibra sta meglio,con Sparta torna Leao"

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic non ci sarà domani contro lo Sparta Praga ma "sta meglio, sta proseguendo il suo recupero e vediamo dove ci porterà", chiarisce il tecnico Stefano Pioli alla ...

