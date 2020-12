METEO Italia Pioggia e neve per il resto della settimana | ancora maltempo

(Di lunedì 7 dicembre 2020)SINO AL 13 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Non c’è quasi tregua fra una perturbazione e l’altra, con un nuovo peggioramento che fa ingresso da ovest e condizionerà ildell’Immacolata su parte dell’. Un altro carico di piogge e temporali, anche forti, investirà il Centro-Nord. Lacadràcopiosa su Alpi e Appennino, fino a tratti a bassa quota sul Nord-Ovest e sui fondivalle alpini. La perturbazione in transito sull’, come la precedente, ha un’evoluzione molto lenta, rallentata da un possente anticiclone sull’Europa Orientale e sulla Russia. Ilè inoltre esaltato dai contributi d’aria fredda polare marittima che impattano sul Mediterraneo contro masse d’aria più miti e umide di origine nord-africana. Dicembre continua ...

DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - 3BMeteo : Un #7dicembre di stampo invernale su gran parte d'Italia. Previsioni #meteo prossime ore - giannettimarco : RT @DPCgov: ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in Veneto, Provi… - solonews1011 : RT @3BMeteo: Un #7dicembre di stampo invernale su gran parte d'Italia. Previsioni #meteo prossime ore - MeteoNotizie : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia???? Allerta ROSSA meteo-idro domani, martedì 8 dicembr… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia

Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, non si fida della Svizzera in vista del girone di qualificazione per i prossimi Mondiali 2022 in Qatar ...In streaming su RaiPlay dal 10 dicembre, il documentario collettivo racconta gli italiani durante la prima ondata della pandemia di Coronavirus ...