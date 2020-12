L’Eredità non va in onda: ecco perché, il motivo (Di lunedì 7 dicembre 2020) perché oggi L’Eredità non va in onda su Rai 1? Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 18.45 il game show condotto da Flavio Insinna non andrà in onda. Il motivo? Questo pomeriggio su Rai 1 verrà trasmessa la prima della Scala 2020 “A riveder le stelle”. Ma niente panico: il programma tornerà in onda già domani, martedì 8 dicembre 2020 al consueto orario, con le imprese del super campione Massimo Cannoletta. La prima della scala Oggi su Rai 1 alle ore 17 il Sant’Ambrogio più inedito della storia della Scala. Nelle scorse settimane il virus ha contagiato diversi professori d’orchestra e maestri del coro, impedendo di fatto al teatro di programmare la fitta rete di prove necessarie per allestire il titolo d’opera destinato a inaugurare la stagione lirica, che quest’anno avrebbe dovuto ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)ogginon va insu Rai 1? Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 18.45 il game show condotto da Flavio Insinna non andrà in. Il? Questo pomeriggio su Rai 1 verrà trasmessa la prima della Scala 2020 “A riveder le stelle”. Ma niente panico: il programma tornerà ingià domani, martedì 8 dicembre 2020 al consueto orario, con le imprese del super campione Massimo Cannoletta. La prima della scala Oggi su Rai 1 alle ore 17 il Sant’Ambrogio più inedito della storia della Scala. Nelle scorse settimane il virus ha contagiato diversi professori d’orchestra e maestri del coro, impedendo di fatto al teatro di programmare la fitta rete di prove necessarie per allestire il titolo d’opera destinato a inaugurare la stagione lirica, che quest’anno avrebbe dovuto ...

