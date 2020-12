Paramount-Immacolata | l’otto Dicembre si fa festa

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 6 dicembre 2020) Lunedì 82020 inizia ufficialmente il periodo Natalizio che porta con sé gioia e mistero da Secoli e Millenni. Nemmeno un virus può spegnere la magia e il fascino irresistibile del Natale, con le luci che risplendono di colori vivaci e abbaglianti. Tutto è pronto per festeggiare il ponte dell’, anche suChannel che per l’occasione manderà in rassegna film dedicati al tema di Natale ovviamente. Per questi motivi il canalevi aspetta numerosi.: dove è possibile vedere il canale? Che Natale sarebbe senza il magico Christmas Countdown diNetwork? Il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, è visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivùsat ...