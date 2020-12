Coronavirus nel Lazio: calano i decessi e le terapie intensive, oggi 1.632 casi (Roma sotto i 900). I dati dalle Asl (Di domenica 6 dicembre 2020) ‘A fronte di quasi 20mila tamponi si registrano oggi nel Lazio 1.632 casi positivi, 14 decessi e 886 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, Roma città scende al di sotto dei 900 casi’. Queste le parole dell’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio: i dati dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 419 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 86, 88 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) ‘A fronte di quasi 20mila tamponi si registranonel1.632positivi, 14e 886 guariti. Diminuiscono ie lecittà scende al didei 900’. Queste le parole dell’assessore regionale alla sanità D’Amato.nel: iAsl Nella Asl1 sono 419 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattrosono ricoveri. Si registrano tredi 86, 88 e 93 anni con patologie. Nella Asl2 sono ...

Udine, 6 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l'11,27 per cento dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19, a cui ...

Coronavirus in Fvg, oggi 702 nuovi casi (+11,27%) e 20 decessi

Eseguiti in totale 6.227 tamponi. I contagi rilevati sono 80 a Trieste, 409 a Udine, 166 a Pordenone e 57 a Gorizia, alle quali si aggiungono 10 persone da fuori regione ...

