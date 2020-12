Moviola Spezia Lazio | l’episodio chiave del match

(Di sabato 5 dicembre 2020)delvalido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro ChiffiDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

robpinna90 : RT @CentotrentunoC: #CagliariSpezia ???? L'opinione dell'ex arbitro #Marelli sul contatto #Klavan-#Piccoli ???? - CentotrentunoC : #CagliariSpezia ???? L'opinione dell'ex arbitro #Marelli sul contatto #Klavan-#Piccoli ???? - Spezia_1906 : ?? L'analisi degli episodi arbitrali di #CagliariSpezia sui quotidiani di oggi ?? - MomentiCalcio : La #moviola della domenica: #Milan, secondo rigore inesistente, giusto quello assegnato allo Spezia - sportli26181512 : Giusto il primo rigore per il Milan, generoso il secondo. Ci sta il penalty allo Spezia: Giusto il primo rigore per… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Spezia

L’episodio chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Spezia Lazio. L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Lazio, valido per la 1 ...Allo stadio Orogel-Dino Manuzzi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...