La storiella tragicomica del tiktoker napoletano sulla signora positiva in giro a far spesa: «Mi denunci? E che sono un’assassina?» – Il video (Di sabato 5 dicembre 2020) Le regole minime su come comportarsi in questa estenuante pandemia di Coronavirus non sembrano proprio chiare a tutti, come racconta con amara ironia un titoker napoletano, ginsummers, che ha concentrato in un video diventato presto virale sui social una vicenda vissuta in prima persona mentre era al lavoro. «Oggi, 4 dicembre, ho avuto l’ennesima conferma che “siamo messi male”», racconta il ragazzo. «Una cliente dove lavoro – prosegue il ragazzo – mi chiama e mi chiede di portarle del pane fuori dal negozio, “perché sono positiva al tampone e non voglio entrare”». Il giovane, basito, avrebbe risposto alla signora che se è risultata positiva al tampone non dovrebbe andare in giro, ma restare chiusa in casa al fine di contagiare gli altri. In tutta risposta, la ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Le regole minime su come comportarsi in questa estenuante pandemia di Coronavirus non sembrano proprio chiare a tutti, come racconta con amara ironia un titoker, ginsummers, che ha concentrato in undiventato presto virale sui social una vicenda vissuta in prima persona mentre era al lavoro. «Oggi, 4 dicembre, ho avuto l’ennesima conferma che “siamo messi male”», racconta il ragazzo. «Una cliente dove lavoro – prosegue il ragazzo – mi chiama e mi chiede di portarle del pane fuori dal negozio, “perchéal tampone e non voglio entrare”». Il giovane, basito, avrebbe risposto allache se è risultataal tampone non dovrebbe andare in, ma restare chiusa in casa al fine di contagiare gli altri. In tutta risposta, la ...

Dome689 : RT @Open_gol: L'ironia amara del tiktoker napoletano e la sua storiella sulla signora che andava in giro a far la spesa, nonostante fosse p… - Open_gol : L'ironia amara del tiktoker napoletano e la sua storiella sulla signora che andava in giro a far la spesa, nonostan… -

Ultime Notizie dalla rete : storiella tragicomica La storiella tragicomica del tiktoker napoletano sulla signora positiva in giro a far spesa: «Mi denunci? E che sono un’assassina?» – Il video Open Orecchie di Alessandro Aronadio, la recensione

Orecchie con la sua veste in bianco e nero ed i toni minimal, è una commedia un po’ stralunata gradevole, che ha per motore la notizia della morte di un amico a proposito del quale il protagonista non ...

VENEZIA 73 con le GIORNATE DEGLI AUTORI / VENICE DAYS: L’uomo che non cambiò la storia

L’uomo che non cambiò la storia – FOTO ARCHIVIO STORICO LUCE. Al Festival di Venezia, presentato Fuori Concorso da Venezia 73 congiuntamente con le 13 Giornate degli Autori / ...

Orecchie con la sua veste in bianco e nero ed i toni minimal, è una commedia un po’ stralunata gradevole, che ha per motore la notizia della morte di un amico a proposito del quale il protagonista non ...L’uomo che non cambiò la storia – FOTO ARCHIVIO STORICO LUCE. Al Festival di Venezia, presentato Fuori Concorso da Venezia 73 congiuntamente con le 13 Giornate degli Autori / ...