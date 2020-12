“Il vaccino anti-Covid danneggia la fertilità? Non lo sappiamo”. L’ammissione del governo britannico (Di sabato 5 dicembre 2020) Londra, 5 dic – Continua a far discutere il vaccino contro il Covid-19,prodotto dalla controversa Pfizer. Se la sinistra italiana sta conducendo una grottesca campagna per la sua obbligatorietà, ci sono anche diversi esperti che sono a dir poco scettici sulla sua affidabilità: tra questi figurano i virologi Giulio Tarro e Maria Rita Gismondo, ma anche i «catastrofisti» Crisanti e Burioni. Nonostante i numerosi dubbi sollevati, il Regno Unito lo ha comunque approvato, tanto che sarà disponibile già a partire dalla prossima settimana. A questo scopo, il governo britannico ha anche pubblicato delle linee-guida per gli specialisti del settore sanitario, da cui però emerge un dato inquietante: non si sa se il vaccino anti-Covid andrà ad impattare sulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) Londra, 5 dic – Continua a far discutere ilcontro il-19,prodotto dalla controversa Pfizer. Se la sinistra italiana sta conducendo una grottesca campagna per la sua obbligatorietà, ci sono anche diversi esperti che sono a dir poco scettici sulla sua affidabilità: tra questi figurano i virologi Giulio Tarro e Maria Rita Gismondo, ma anche i «catastrofisti» Crise Burioni. Nonostante i numerosi dubbi sollevati, il Regno Unito lo ha comunque approvato, tanto che sarà disponibile già a partire dalla prossima settimana. A questo scopo, ilha anche pubblicato delle linee-guida per gli specialisti del settore sanitario, da cui però emerge un dato inquietante: non si sa se ilandrà ad impattare sulla ...

TizianaFerrario : nessun obbligo x il vaccino. Ma se non sei vaccinato certe cose non le fai.Niente aerei,niente scuola,niente treni… - Capezzone : Su @atlanticomag @DelpapaMax sulla minaccia di Tso - SirDistruggere : Conte ha fiducia nei cittadini e per il vaccino ci sarà un approccio liberale. Chissà cosa di questi ultimi dieci m… - Sbiriguda3 : @elenaprimudaja @twittingelenaa @tiana_marco @borghi_claudio Beh le categorie a rischio si proteggono proprio se il… - charliecarla : 'Il Papa dona il vaccino antinfluenzale ai trans di Torvaianica'. Titolo di Repubblica. -

Ultime Notizie dalla rete : “Il vaccino Vaccino contro la poliomielite Proiezioni di mercato, analisi SWOT, analisi dei rischi e previsioni entro il 2030 Genova Gay