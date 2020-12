Giulia Salemi avrebbe infranto il regolamento del GF Vip: “Si è tolta il microfono e ha detto a Dayane…” (FOTO) (Di sabato 5 dicembre 2020) In queste ore, sul web in molti stanno commentando i recenti scontri tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, inoltre, pare che quest’ultima abbia infranto il regolamento del GF Vip. Alcuni utenti hanno notato che la ragazza si sarebbe chiusa in bagno con Dayane e le abbia fatto delle confessioni non consentite senza microfoni. La modella e l’influencer pare si siano lasciate andare ad un momento di eccessiva leggerezza in cui sarebbero state coinvolte la Gregoraci e la fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni. Vediamo tutti i dettagli. La violazione del regolamento di Giulia Salemi Ieri, nella casa più spiata d’Italia si sono verificati degli episodi alquanto degni di nota. Tra questi c’è una presunta violazione del regolamento del GF Vip da ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 5 dicembre 2020) In queste ore, sul web in molti stanno commentando i recenti scontri tra Elisabetta Gregoraci e, inoltre, pare che quest’ultima abbiaildel GF Vip. Alcuni utenti hanno notato che la ragazza si sarebbe chiusa in bagno con Dayane e le abbia fatto delle confessioni non consentite senza microfoni. La modella e l’influencer pare si siano lasciate andare ad un momento di eccessiva leggerezza in cui sarebbero state coinvolte la Gregoraci e la fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni. Vediamo tutti i dettagli. La violazione deldiIeri, nella casa più spiata d’Italia si sono verificati degli episodi alquanto degni di nota. Tra questi c’è una presunta violazione deldel GF Vip da ...

monixsali : RT @LaSprezzante: Ma veramente Giulia Salemi che è nata adesso insegna a Stefania che ha anni di tv alle spalle come va il mondo dello spet… - francydisperati : RT @ScarpaRoberta: Giulia Salemi talmente offuscata dai pareri del pubblico prima di entrare che non ha capito che l’outing di Adualinda a… - antonella_cip : Invito tutti i fans di Giulia Salemi a votare Rosalinda. Dato la loro amicizia, tra i nominati di questa settimana,… - brunolovesbrit : Io sono sconvolto da Giulia Salemi, in un discorso su 10 frasi solo 2/3 hanno senso e coerenza con il contesto. Non… - influenzami : giulia salemi:'dobbiamo imparare a metterci nei panni degli altri' giulia ripetimelo un'altra volta guardando quest… -