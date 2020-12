Classifica e oroscopo domenica 6 dicembre 2020 | contrattempi per la Vergine | il Leone sarà stracolmo di energia

Leggi su giornal

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ecco l’die ladei segni zodiacali. Siamo arrivati alla fine di questa settimana. Come trascorreranno lai segni zodiacali? L’Ariete e ilsi sveglieranno con una bella carica, mentre lapotrebbe inciampare in qualche contrattempo. Nervosismo alle stelle per lo Scorpione, i Pesci stanno recuperando serenità a poco a poco. Vuoi saperne di più? Leggi l’die scopri ladei segni. Ariete Secondo l’diti aspetta una giornata decisamente promettente. Anche in questapotrai contare su una bellissima Luna, su Mercurio favorevole e Marte nel ...