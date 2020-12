Tommaso Zorzi disperato: gravi minacce per lui, l’appello del Gf Vip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una persona molto cara e vicina a Tommaso Zorzi ha ricevuto in questi giorni gravi minacce da parte di alcuni utenti: lui è disperato. Tommaso Zorzi non sta passando un periodo semplice all’interno della casa del Gf Vip 2020: dopo il presunto addio di Francesco Oppini, suo grande amico, adesso deve far fronte ad un Leggi su youmovies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una persona molto cara e vicina aha ricevuto in questi giornida parte di alcuni utenti: lui ènon sta passando un periodo semplice all’interno della casa del Gf Vip 2020: dopo il presunto addio di Francesco Oppini, suo grande amico, adesso deve far fronte ad un

