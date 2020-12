Leonardo riconosciuta Business Hero nel Regno Unito (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il riconoscimento di Business Hero per l’eccezionale contributo assicurato durante l’emergenza da Covid-19. Si tratta di un riconoscimento attribuito alle aziende operanti nel Regno Unito che abbiano dato una risposta alla pandemia superiore alle aspettative. A Leonardo, che nel Regno Unito si avvale di oltre 7.500 dipendenti presso i siti di Edimburgo, Basildon, Luton, Southampton e Yeovil, è stata attribuita la qualifica per i continui sforzi volti ad assicurare capacità essenziali ai programmi attuali e futuri delle Forze Armate, oltre al supporto garantito alle operazioni di trasporto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’organizzazione delle Camere di Commercio del(British Chambers of Commerce) ha assegnato ail riconoscimento diper l’eccezionale contributo assicurato durante l’emergenza da Covid-19. Si tratta di un riconoscimento attribuito alle aziende operanti nelche abbiano dato una risposta alla pandemia superiore alle aspettative. A, che nelsi avvale di oltre 7.500 dipendenti presso i siti di Edimburgo, Basildon, Luton, Southampton e Yeovil, è stata attribuita la qualifica per i continui sforzi volti ad assicurare capacità essenziali ai programmi attuali e futuri delle Forze Armate, oltre al supporto garantito alle operazioni di trasporto ...

L’Onu cancella la cannabis dall’elenco delle sostanze stupefacenti: “Ha proprietà curative”

La cannabis ha proprietà mediche importanti: questo motivo l’Onu ha approvato la sua rimozione dalla tabella IV della Convenzione del 1961 ...

