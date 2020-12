La Corea di Kim e la priorità dell’Indo-pacifico Il dibattito

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno che ha visto l’Asia al centro delle dinamiche geopolitiche mondiali, a partire dalla pandemia di Covid-19. Il cambio di inquilino alla Casa Bianca coincide anche con un maggiore interesse dell’Unione europea nella regione indo-pacifica, sono molti gli interrogativi intorno alla nuova postura che Washington assumerà nel fronte caldo della regione, nei rapporti con la Cina, con ladel Nord e con alleati comedel Sud e Giappone senza trascurare il ruolo dell’India. Stati Uniti ed Europa svilupperanno una strategia comune per le sfide asiatiche? Anche perché nella regione non mancano tensioni terrestri e marittime e minacce non convenzionali (da quelle nucleari al terrorismo). Ecco i temi che verranno affrontati domani nella diretta di Formiche. “Ladi Kim: Geopolitica e storia di una penisola ...