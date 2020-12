Il vaccino deciderà la ripresa. Il 2021 che sarà secondo Allianz (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il vaccino deciderà l’economia del 2021. Pochi, pochissimi dubbi ormai, anche dalle parti di Allianz, primo gruppo assicurativo in Europa. La società tedesca ha da poco diffuso il suo ultimo outlook relativo all’economia globale nel 2021. La quale, scrivono gli esperti di Allianz, “si è ripresa dalla profonda recessione dovuta alla pandemia, malgrado alcuni Paesi debbano fare i conti con un aumento dei contagi e nuovi lockdown”. POTERE DEL vaccino Ora la palla passa però al vaccino. “Gli investitori potrebbero voler individuare nuove fonti di potenziale rendimento che possano beneficiare di come evolverà la ripresa. Molto dipenderà dal successo nello sviluppo di vaccini e terapie farmacologiche efficaci. I nuovi ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ill’economia del. Pochi, pochissimi dubbi ormai, anche dalle parti di, primo gruppo assicurativo in Europa. La società tedesca ha da poco diffuso il suo ultimo outlook relativo all’economia globale nel. La quale, scrivono gli esperti di, “si èdalla profonda recessione dovuta alla pandemia, malgrado alcuni Paesi debbano fare i conti con un aumento dei contagi e nuovi lockdown”. POTERE DELOra la palla passa però al. “Gli investitori potrebbero voler individuare nuove fonti di potenziale rendimento che possano beneficiare di come evolverà la. Molto dipenderà dal successo nello sviluppo di vaccini e terapie farmacologiche efficaci. I nuovi ...

PonytaEle : RT @RizzoGiov: @IvanGamberini @mihirdjin @arrigoni_paolo @borghi_claudio Come finirà lo ha già detto il Delatore! La frase completa è: 'Ad… - Teresa88113910 : @SensoDiNausea @robersperanza È stato anbastanza chiaro...il vaccino non sarà obbligatorio e per chi deciderà di fa… - RizzoGiov : @IvanGamberini @mihirdjin @arrigoni_paolo @borghi_claudio Come finirà lo ha già detto il Delatore! La frase complet… - cinzia_palmacci : Ieri sera alla trasmissione di Nicola Porro il magistrato Carlo Nordio ha detto qualcosa da far rizzare i peli: 'no… - FeliceNapolit15 : #quartarepubblica ...quale vaccino dovrò fare???...e tu perché farai uno diverso???...chi deciderà chi e quale???...e perché??????????? -