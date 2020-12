Milan | senti Galtier | «Il Lille vuole qualificarsi già domani»

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Christophe, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il match di Europa League contro lo Sparta Praga Christophe, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il match di Europa League contro lo Sparta Praga. «Il gruppo ha lavorato seriamente martedì e questa mattina. Ci siamo subito dedicati alla preparazione della partita, all’aspetto tecnico-tattico, al modo di giocare. A prescindere dall’importanza del risultato bisogna essere vigili. Abbiamo lavorato su diverse possibilità. Dobbiamo mettere ritmo, determinazione, voler dare il massimo per essere sicuri di qualificarcisera». Leggi su Calcionews24.com

Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha presentato in conferenza stampa il match di Europa League contro lo Sparta Praga ..."In 31 giorni giochiamo 10 volte: la fatica si farà sentire, ma giocando da squadra si sentirà meno. Io continuerò a fare cambi per tenere alto il livello di performance mentale, fisica e tattica.