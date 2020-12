Il ruolo della L-Arginina nella lotta al Covid-19 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come nel caso dalla Lattoferrina, val la pena sottolineare fin da subito che quella che vi stiamo per raccontare non è la storia di un miracolo o di una sensazionale scoperta scientifica in grado di cambiare le sorti della pandemia che stiamo vivendo. Si tratta piuttosto di un possibile nuovo alleato per combattere le complicanze cliniche del Covid-19 e della cronaca di miglioramenti ottenuti – e resi pubblici – con l’impiego di una sostanza non tossica e priva di effetti collaterali. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come nel caso dalla Lattoferrina, val la pena sottolineare fin da subito che quella che vi stiamo per raccontare non è la storia di un miracolo o di una sensazionale scoperta scientifica in grado di cambiare le sorti della pandemia che stiamo vivendo. Si tratta piuttosto di un possibile nuovo alleato per combattere le complicanze cliniche del Covid-19 e della cronaca di miglioramenti ottenuti – e resi pubblici – con l’impiego di una sostanza non tossica e priva di effetti collaterali.

Spesso assunta dagli sportivi per favorire l’ossigenazione dei tessuti e il recupero dopo lo sforzo, la L-Arginina sembra avere un ruolo benefico anche in caso di positività al Covid-19. Vediamo quale ...

Prefetti in campo per scuole e trasporti L’ira dei governatori: non potete scavalcarci

Palazzo Chigi si affida ai suoi funzionari: "Faranno da coordinatori per organizzare la ripartenza delle lezioni in sicurezza". Sul tavolo anche le corse dei bus. Conte vorrebbe far tornare in classe ...

