Dpcm Natale, sarà linea dura: stop spostamenti tra comuni e coprifuoco alle 22 a Capodanno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il governo al lavoro per il Dpcm Natale che entrerà in vigore venerdì prossimo con le indicazioni in vista delle prossime festività. Sembra emergere una linea dura per il Dpcm Natale che entrera’ in vigore venerdi’ prossimo e che dovra’ contenere le indicazioni in vista delle festivita’ natalizie. Al termine della riunione nella notte tra Leggi su 2anews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il governo al lavoro per ilche entrerà in vigore venerdì prossimo con le indicazioni in vista delle prossime festività. Sembra emergere unaper ilche entrera’ in vigore venerdi’ prossimo e che dovra’ contenere le indicazioni in vista delle festivita’ natalizie. Al termine della riunione nella notte tra

lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - GiovanniToti : Chiedono di non essere dimenticati e di rivedere le persone che amano, una massimo due, per Natale. Mi sembra un di… - fattoquotidiano : Dpcm Natale, governo verso la linea dura: coprifuoco alle 22, ristoranti aperti a pranzo, città chiuse a Natale e C… - telecitynews24 : ?? IN ATTESA DEL VACCINO, È IN ARRIVO IL DPCM DI NATALE ?? Il nostro servizio [VIDEO] ?? - GenioIncompres8 : RT @asocialmente99: Facciamo sacrifici adesso per essere liberi a Natale e poi blocchi gli spostamenti a Natale. Ridicolo. #congiuntifuoric… -