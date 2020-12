Uomini e Donne anticipazioni, una coppia ha ingannato tutti: De Filippi furiosa (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ne vedremo davvero delle belle. Tra i momenti clou dell’ultima registrazione, infatti, c’è quello in cui viene smascherato l’inganno ordino da una dama e da un cavaliere ai danni della redazione, bellamente presa in giro. La dama in questione è Valentina Dartavilla Lupi, che è andata a letto sia con Costantino che con Nicola; quest’ultimo era assente per Covid, ma appena fosse tornato i due sarebbero usciti insieme fingendo un colpo di fulmine. Nel frattempo, in queste puntate, Valentina sarebbe rimasta in studio – come effettivamente ha fatto – cercando di “allungare il brodo”. Ed è per questo motivo che è uscita con Maurizio, il cavaliere puntato da Gemma Galgani. Ovviamente questa cosa ha fatto arrabbiare molto Maria De Filippi, che però pare abbia cercato di non darlo a vedere e si sia ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle prossime puntate dine vedremo davvero delle belle. Tra i momenti clou dell’ultima registrazione, infatti, c’è quello in cui viene smascherato l’inganno ordino da una dama e da un cavaliere ai danni della redazione, bellamente presa in giro. La dama in questione è Valentina Dartavilla Lupi, che è andata a letto sia con Costantino che con Nicola; quest’ultimo era assente per Covid, ma appena fosse tornato i due sarebbero usciti insieme fingendo un colpo di fulmine. Nel frattempo, in queste puntate, Valentina sarebbe rimasta in studio – come effettivamente ha fatto – cercando di “allungare il brodo”. Ed è per questo motivo che è uscita con Maurizio, il cavaliere puntato da Gemma Galgani. Ovviamente questa cosa ha fatto arrabbiare molto Maria De, che però pare abbia cercato di non darlo a vedere e si sia ...

