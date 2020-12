Uomini e Donne, anticipazioni martedì 1°dicembre: Gemma contro tutti (Di martedì 1 dicembre 2020) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne. Il popolare dating show ideato e presentato dalla professionista pavese Maria De Filippi a metà del prossimo mese andrà in ferie per via delle vacanze natalizie. Ricordiamo, in più, che a causa dell’emergenza sanitaria, la Regina della televisione italiana ha adottato nuove restrizioni per il distanziamento fisico tra dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori. Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il secondo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 dicembre 2020) Secondo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di. Il popolare dating show ideato e presentato dalla professionista pavese Maria De Filippi a metà del prossimo mese andrà in ferie per via delle vacanze natalizie. Ricordiamo, in più, che a causa dell’emergenza sanitaria, la Regina della televisione italiana ha adottato nuove restrizioni per il distanziamento fisico tra dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori. Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il secondo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Pergli spoiler concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero ...

