Il calendario dell’avvento di Toti promuove tutte le specialità liguri (Di martedì 1 dicembre 2020) GENOVA – “L’avvento, in Liguria, lo celebreremo ogni giorno con un prodotto ligure, per rilanciare un messaggio importante. Quest’anno portate in tavola la Liguria, acquistate sotto casa, aiutate i nostri commercianti. Un piccolo gesto per noi, un grande gesto per chi sta lottando contro i danni economici provocati dal covid”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dando il via a un calendario dell’avvento social sui generis. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) GENOVA – “L’avvento, in Liguria, lo celebreremo ogni giorno con un prodotto ligure, per rilanciare un messaggio importante. Quest’anno portate in tavola la Liguria, acquistate sotto casa, aiutate i nostri commercianti. Un piccolo gesto per noi, un grande gesto per chi sta lottando contro i danni economici provocati dal covid”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dando il via a un calendario dell’avvento social sui generis.

