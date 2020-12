Baglioni in stile "vintage". "Ho riscoperto l'energia che avevo negli anni '70" - (Di martedì 1 dicembre 2020) Paolo Giordano Esce il disco "In questa storia che è la mia". "È un romanzo autobiografico ma non solo" Lui no. Mentre tanti si ridicolizzano provando a far musica da «ggiovani», Claudio Baglioni fa semplicemente Baglioni. Quello più autentico (e amato) che è diventato la voce di almeno un paio di generazioni. «Non si può giocare a nascondino, ognuno è figlio del proprio tempo» dice e come non esser d'accordo. Dopotutto «all'inizio della carriera si è sempre pieni di grinta, ma poi il rischio è che si perda l'energia e si preferisca la sapienza», spiega confermando appunto che lui no. Insomma, venerdì 4 esce In questa storia che è la mia, primo disco di inediti dopo sette anni, il primo dopo i Capitani Coraggiosi con Gianni Morandi e i Sanremo trionfali e quindi il più difficile da ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Paolo Giordano Esce il disco "In questa storia che è la mia". "È un romanzo autobiografico ma non solo" Lui no. Mentre tanti si ridicolizzano provando a far musica da «ggiovani», Claudiofa semplicemente. Quello più autentico (e amato) che è diventato la voce di almeno un paio di generazioni. «Non si può giocare a nascondino, ognuno è figlio del proprio tempo» dice e come non esser d'accordo. Dopotutto «all'inizio della carriera si è sempre pieni di grinta, ma poi il rischio è che si perda l'e si preferisca la sapienza», spiega confermando appunto che lui no. Insomma, venerdì 4 esce In questa storia che è la mia, primo disco di inediti dopo sette, il primo dopo i Capitani Coraggiosi con GiMorandi e i Sanremo trionfali e quindi il più difficile da ...

Claudio Baglioni presenta “In questa storia che è la mia”: «Ora racconto meglio chi sono»

Claudio Baglioni presenta "In questa storia che è la mia", il suo ... Tra i punti di connessione c'è anche l'idea dell'album in stile “concerto”. Si sentiranno anche rimandi chiari e sottintesi con ...

