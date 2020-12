ACI Rally Monza: Franco Morbidelli pronto al debutto con la Hyundai i20 R5 (Di martedì 1 dicembre 2020) Passare dalle 2 alle 4 ruote è un attimo e dopo aver smesso i panni di pilota di MotoGP, tra l'altro da vice-campione 2020, Franco Morbidelli è ora impegnato a studiare la sua nuova compagna d'... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 1 dicembre 2020) Passare dalle 2 alle 4 ruote è un attimo e dopo aver smesso i panni di pilota di MotoGP, tra l'altro da vice-campione 2020,è ora impegnato a studiare la sua nuova compagna d'...

Il vice-campione di MotoGP 2020 è pronto alla nuova sfida che lo attende con le quattro ruote e un volante per le mani sulla celebre pista di Monza, dove si terrà l’ultimo appuntamento del WRC ...

WRC - P.A. Racing al via dell'ACI Rally Monza con cinque vetture

Se non è record poco ci manca. Il team P.A. Racing si prepara per il prossimo ACI Rally Monza e lo fa in grande stile, schierando ben 5 vetture nella classe RC2. Nel WRC3 torna il piemontese Enrico Br ...

Il vice-campione di MotoGP 2020 è pronto alla nuova sfida che lo attende con le quattro ruote e un volante per le mani sulla celebre pista di Monza, dove si terrà l'ultimo appuntamento del WRC ...