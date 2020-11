Sondaggi politici elettorali oggi 30 novembre 2020: la Lega torna a crescere, male Pd e Fratelli d’Italia, crolla il M5S (Di lunedì 30 novembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 30 novembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Cala la fiducia nei partiti che compongono la maggioranza, mentre crescono i partiti dell’opposizione ad eccezione di Fratelli d’Italia che comunque scavalca il M5S: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Ipsos per il Corriere della Sera. Secondo l’istituto di Nando Pagnoncelli, infatti, la Lega, che si conferma il primo partito, sale al 25,5%, in aumento di un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Segue il Pd che si assesta al 20,6 per cento, ai livelli di fine ottobre. Al terzo posto si ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020)30: ultimissimi dati– Cala la fiducia nei partiti che compongono la maggioranza, mentre crescono i partiti dell’opposizione ad eccezione diche comunque scavalca il M5S: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Ipsos per il Corriere della Sera. Secondo l’istituto di Nando Pagnoncelli, infatti, la, che si conferma il primo partito, sale al 25,5%, in aumento di un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Segue il Pd che si assesta al 20,6 per cento, ai livelli di fine ottobre. Al terzo posto si ...

