Napoli surclassa la Roma 4-0 nel ricordo di Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) AGI - Lorenzo Insigne, dopo aver segnato il gol del vantaggio nel posticipo di Serie A contro la Roma, ha reso omaggio a Diego Armando Maradona mostrando, davanti a una telecamera dello stadio San Paolo, una maglia dedicata al campione scomparso in settimana. La maglia, la stessa indossata dalla squadra nella partita di stasera, richiama i colori dell'argentina con le strisce bianche e celesti. Il fantasista partenopeo ha poi dato alcuni baci alla stessa maglia ricevendo i complimenti dal tecnico Gattuso. La partita Vittoria rotonda quella del Napoli contro la Roma nel posticipo della nona giornata di serie A, la prima dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Allo stadio San Paolo finisce 4-0 grazie alle reti di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano. I ragazzi di Gattuso riscattano così le ... Leggi su agi (Di domenica 29 novembre 2020) AGI - Lorenzo Insigne, dopo aver segnato il gol del vantaggio nel posticipo di Serie A contro la, ha reso omaggio a Diego Armandomostrando, davanti a una telecamera dello stadio San Paolo, una maglia dedicata al campione scomparso in settimana. La maglia, la stessa indossata dalla squadra nella partita di stasera, richiama i colori dell'argentina con le strisce bianche e celesti. Il fantasista partenopeo ha poi dato alcuni baci alla stessa maglia ricevendo i complimenti dal tecnico Gattuso. La partita Vittoria rotonda quella delcontro lanel posticipo della nona giornata di serie A, la prima dopo la scomparsa di Diego Armando. Allo stadio San Paolo finisce 4-0 grazie alle reti di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano. I ragazzi di Gattuso riscattano così le ...

