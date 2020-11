Torino, il riscatto di Bonazzoli passa dalle sue reti: la situazione (Di sabato 28 novembre 2020) Federico Bonazzoli deve segnare almeno otto gol per conquistare il riscatto da parte del Torino e salutare definitivamente la Sampdoria Servono almeno otto reti a Federico Bonazzoli per conquistare il riscatto da parte del Torino e salutare definitivamente la Sampdoria, che lo ha ceduto ai granata negli istanti finali della finestra estiva di calciomercato. L’accordo prevede che l’opzione diventi obbligatoria al raggiungimento di otto gol stagionali: l’attaccante classe ’97 è attualmente fermo a quota uno. Alla Sampdoria andrebbero 7,5 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Federicodeve segnare almeno otto gol per conquistare ilda parte dele salutare definitivamente la Sampdoria Servono almeno ottoa Federicoper conquistare ilda parte dele salutare definitivamente la Sampdoria, che lo ha ceduto ai granata negli istanti finali della finestra estiva di calciomercato. L’accordo prevede che l’opzione diventi obbligatoria al raggiungimento di otto gol stagionali: l’attaccante classe ’97 è attualmente fermo a quota uno. Alla Sampdoria andrebbero 7,5 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

