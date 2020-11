Flavio Nardi Rupe Tarpea | “Ci aspettano anni terribili Serve il passaggio al bosco | ma il bosco va costruito”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Riprendiamo una intervista apubblicata sul mensile Zentropa. Fondatore dell’etichetta discografica, da oltre vent’è uno dei punti di riferimento culturali del mondo non conforme italiano. Come è nata l’idea di? Qual era “l’esigenza”?è nata un po’ per passione ed un po’ come compito, quasi una missione… Nel cosiddetto “nostro ambiente” vi erano e vi sono grossi buchi, carenze e disattenzioni su molti aspetti fondamentali del concepire una visione organica del mondo e delle cose e la disattenzione al mondo dell’arte e della cultura è forse una delle più clamorose: quello che c’è, e comunque non è proprio zero, è ed è ...