Veronica Stile, mamma e incinta: morta a causa del Coronavirus (Di venerdì 27 novembre 2020) Il dramma di una donna di 33 anni, , il marito è un ex calciatore. Un grave lutto ha colpito la città di Nocera Inferiore, in Campania: una giovane donna, mamma di una piccola bimba di tre anni e in dolce attesa, Veronica Stile, 33 anni, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 27 novembre 2020) Il dramma di una donna di 33 anni, , il marito è un ex calciatore. Un grave lutto ha colpito la città di Nocera Inferiore, in Campania: una giovane donna,di una piccola bimba di tre anni e in dolce attesa,, 33 anni, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GianniRoberto1 : Veronica Stile ci ha lasciati, maledetto covid-19. Con lei anche il bimbo che aveva in grembo è deceduto. Ciao Ve… - occhio_notizie : Una notizia terribile, addio Veronica ?? - francisx150 : Ah capodanno in stile Sarah Nile e Veronica Ciardi #GFVIP - piazza_veronica : RT @micdoingthings: come fanno le persone ad avere uno stile preciso? io vivo a giornate alterne in cui una volta mi vesto da dea e l'altro… -