Ritorno a scuola, De Micheli propone aperture anche il week end. Zampa 'Serve un piano di sicurezza' (Di venerdì 27 novembre 2020) Chi vuole un'accelerazione dei tempi e chi invece è contrario a una riapertura solo simbolica. Chi propone l'apertura il sabato e la domenica, chi vorrebbe turni pomeridiani, chi chiede di pensare ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 novembre 2020) Chi vuole un'accelerazione dei tempi e chi invece è contrario a una riapertura solo simbolica. Chil'apertura il sabato e la domenica, chi vorrebbe turni pomeridiani, chi chiede di pensare ...

MediasetTgcom24 : Covid, Toti: 'Le Regioni sono per il ritorno a scuola il 7 gennaio' #Coronavirusitalia - PetrazzuoloF : RT @DarioNardella: Stiamo bruciando un’intera generazione, questo Paese ha perso la sua anima. Prima di tutto viene la scuola. La mia inter… - zombificazione : RT @lucianoghelfi: Condizionare il ritorno alla didattica in presenza nei #licei al potenziamento dei #mezzipubblici fa capire che su quest… - AnselmoDelDuca : RT @lucianoghelfi: Condizionare il ritorno alla didattica in presenza nei #licei al potenziamento dei #mezzipubblici fa capire che su quest… - SacchiGian : Un nuovo gioco per i politici: come uscire dall'angolo. Lo pratica anche il ministro per i trasporti con l'uscita d… -