Intestino irritabile | individuato un batterio nocivo nei malati

Un team svedese ha individuato un microrganismo nocivo per l'intestino, il Brachyspira, del tutto assente nelle persone sane. Un approccio che può cambiare le cure per una patologia molto diffusa ...

Intestino irritabile: scoperta una nuova causa

Curare l’intestino irritabile con antibiotici e probiotici che annientino un batterio. Potrebbe essere la nuova frontiera per dire addio a questo disturbo. La prospettiva è anc ...

Un team svedese ha individuato un microrganismo nocivo per l'intestino, il Brachyspira, del tutto assente nelle persone sane. Un approccio che può cambiare le cure per una patologia molto diffusa ...