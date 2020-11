Fiorella Mannoia: “Basta polemiche su Maradona, non ha scelto lui di morire nel giorno contro la violenza sulle donne” (Di venerdì 27 novembre 2020) Fiorella Mannoia difende la memoria di Diego Maradona Dopo le dichiarazioni di Laura Pausini contro Diego Armando Maradona e i suoi fan (“Fa più notizia la morte di uomo poco apprezzabile che delle donne abusate”), Fiorella Mannoia è intervenuta sulle polemiche scatenate dal post pubblicato e poi cancellato dalla Pausini: “Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera”. E sulla Pausini ha aggiunto: “Non sapevo che Laura avesse scritto quel commento”. Leggi anche: ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020)difende la memoria di DiegoDopo le dichiarazioni di Laura PausiniDiego Armandoe i suoi fan (“Fa più notizia la morte di uomo poco apprezzabile che delle donne abusate”),è intervenutascatenate dal post pubblicato e poi cancellato dalla Pausini: “Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non halui dinella giornata mondialeil femminicidio. Anche basta con questa polemica becera”. E sulla Pausini ha aggiunto: “Non sapevo che Laura avesse scritto quel commento”. Leggi anche: ...

