“Sei contro il vaccino? Non avrai più diritto di parola”. Il Pd ci annuncia la “nuova normalità” (Video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Per il deputato Pd Andrea Romano «Chi ha dei dubbi sul vaccino Covid verrà zittito, non avrà diritto di parola». Lo ha detto veramente, e ormai dovremmo pure smettere di stupirci. La boutade arriva in coda alla mirabolante proposta del senatore Iv Faraone riguardo l’istituzione di un passaporto sanitario integrato al vaccino anti Covid, senza il quale non sarà possibile l’accesso ai mezzi pubblici, ai locali come bar e ristoranti, ai cinema, allo stadio o ai centri commerciali. Anche Romano tifa Orwell «C’è chi lavora contro i vaccini, quelli dovranno essere zittiti, non bisognerà nemmeno dargli diritto di parola, da nessuna parte, lo dico a tutti: giornalisti, politici, tecnici, perché stavolta non scherziamo più», è così intervenuto Romano durante la trasmissione Coffee Break sul La7. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Per il deputato Pd Andrea Romano «Chi ha dei dubbi sulCovid verrà zittito, non avràdi parola». Lo ha detto veramente, e ormai dovremmo pure smettere di stupirci. La boutade arriva in coda alla mirabolante proposta del senatore Iv Faraone riguardo l’istituzione di un passaporto sanitario integrato alanti Covid, senza il quale non sarà possibile l’accesso ai mezzi pubblici, ai locali come bar e ristoranti, ai cinema, allo stadio o ai centri commerciali. Anche Romano tifa Orwell «C’è chi lavorai vaccini, quelli dovranno essere zittiti, non bisognerà nemmeno darglidi parola, da nessuna parte, lo dico a tutti: giornalisti, politici, tecnici, perché stavolta non scherziamo più», è così intervenuto Romano durante la trasmissione Coffee Break sul La7. ...

