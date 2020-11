FIFA, Raiola tuona: “Il cap agli agenti? C***ata illegale, poi dovrebbe farlo con tutti” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Non c’è un problema su questo, la FIFA ha un problema all’interno di se stessa e così devono trovare un capro espiatorio a cui dare tutte le colpe per spostare l’attenzione. In questo modo dovremmo mettere un cap a qualsiasi cosa".Sono le parole di Mino Raiola che, intervenuto durante il World Football Summit, si è soffermato a parlare della scelta della FIFA di inserire un cap nelle commissioni ai procuratori."Dobbiamo avere un cap alla FIAT500 o alla pizza? Tutti i dirigenti sono grandi businessman, laureati nelle maggiori università del mondo, credi che non possono prendere una decisione di per sé o per un giocatore? La FIFA deve spostare l’attenzione su altri, la FIFA vuole tenere il potere, questo è. Il cap è solo un motivo per combattere con noi, ma a quel punto bisognerebbe parametrare tutto: ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) “Non c’è un problema su questo, laha un problema all’interno di se stessa e così devono trovare un capro espiatorio a cui dare tutte le colpe per spostare l’attenzione. In questo modo dovremmo mettere un cap a qualsiasi cosa".Sono le parole di Minoche, intervenuto durante il World Football Summit, si è soffermato a parlare della scelta delladi inserire un cap nelle commissioni ai procuratori."Dobbiamo avere un cap alla FIAT500 o alla pizza? Tutti i dirigenti sono grandi businessman, laureati nelle maggiori università del mondo, credi che non possono prendere una decisione di per sé o per un giocatore? Ladeve spostare l’attenzione su altri, lavuole tenere il potere, questo è. Il cap è solo un motivo per combattere con noi, ma a quel punto bisognerebbe parametrare tutto: ...

