Coronavirus. L'errore di AstraZeneca non mette a rischio la ricerca sul vaccino, ma la sua credibilità (Di giovedì 26 novembre 2020) «Oxford, abbiamo un problema». Questa potrebbe essere la sintesi di quanto sta accadendo al vaccino di AstraZeneca contro la Covid19 dopo l'ammissione da parte del vicepresidente esecutivo della ricerca, Mene Pangalos, di un errore commesso in fase di sperimentazione. Sperimentazione sfociata nell'annuncio in pompa magna di un'efficacia pari al 90%. Quali conseguenze dovremmo aspettarci da questa scoperta? I rischi ci sono, ma vanno spiegati. Si parla di un «errore fortunato» che era stato rilevato dai ricercatori in fase di sperimentazione, dove hanno cercato proseguire ugualmente nonostante tutto. Ciò detto, questo problema non rischia di fermare il processo di ricerca e la conseguente consegna degli studi alle agenzie del farmaco competenti che ne daranno il via libera alla somministrazione a ...

LecisNazareno : @_Lyndhir_ La pertosse pare proprio l'eccezione e non la regola quindi dire 'in generale' é un grosso errore. Quas… - robreg1 : RT @TizianaFerrario: Vaccino anti covid doccia fredda x AstraZeneca,l’azienda italiana che sta sviluppando il vaccino con universitá di Oxf… - TizianaFerrario : Vaccino anti covid doccia fredda x AstraZeneca,l’azienda italiana che sta sviluppando il vaccino con universitá di… - norupies : P Bonanni (epidemiologo e professore ordinario di Igiene all’Università di Firenze): 'L’errore è stato introdurre i… - Danict89 : RT @nelsonmau: Caro @Tg3web, l'infografica andata in onda ieri nel tg ha un errore clamoroso. Passate dai dati del 23 ottobre all'andamento… -

