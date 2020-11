Boxe, Mike Tyson-Roy Jones: dove si svolgerà la sfida e a che ora. Guida tv e streaming (Di giovedì 26 novembre 2020) Mike Tyson e Roy Jones Jr.: sebbene sul piano prettamente pugilistico il valore sia quello che è (e infatti viene catalogata come esibizione), questa è una sfida che richiama tanta attenzione per la presenza di due degli uomini più significativi degli ultimi 35 anni di storia sul ring. Da una parte una personalità molto difficile, che soltanto Cus D’Amato ha saputo gestire appieno nei primi anni da professionista, quelli in cui tutta la sua potenza finiva scaricata addosso a un infinito numero di malcapitati avversari. E non per caso è stato definito il più grande picchiatore della storia. Dall’altra parte un uomo che partì dall’essere derubato alle Olimpiadi di Seul ’88 ed è finito nella leggenda per aver vinto titoli mondiali in quattro differenti categorie di peso: medi, supermedi, mediomassimi e massimi. Due pezzi ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020)e RoyJr.: sebbene sul piano prettamente pugilistico il valore sia quello che è (e infatti viene catalogata come esibizione), questa è unache richiama tanta attenzione per la presenza di due degli uomini più significativi degli ultimi 35 anni di storia sul ring. Da una parte una personalità molto difficile, che soltanto Cus D’Amato ha saputo gestire appieno nei primi anni da professionista, quelli in cui tutta la sua potenza finiva scaricata addosso a un infinito numero di malcapitati avversari. E non per caso è stato definito il più grande picchiatore della storia. Dall’altra parte un uomo che partì dall’essere derubato alle Olimpiadi di Seul ’88 ed è finito nella leggenda per aver vinto titoli mondiali in quattro differenti categorie di peso: medi, supermedi, mediomassimi e massimi. Due pezzi ...

