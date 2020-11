Bollettino coronavirus 26 novembre: i primi dati, l’aggiornamento alle 17 (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 26 novembre con l’aggiornamento riguardante l’epidemia da Covid-19 in Italia. I primi dati riguardanti l’epidemia di coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni. Il contagio in Toscana: record decessi Nuovo ‘record’ di decessi in Toscana: dalla rilevazione diffusa oggi dalla Regione sono 72 i pazienti morti, 42 L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 26conriguardante l’epidemia da Covid-19 in Italia. Iriguardanti l’epidemia diin Italia. Gli aggiornamenti dRegioni. Il contagio in Toscana: record decessi Nuovo ‘record’ di decessi in Toscana: dalla rilevazione diffusa oggi dalla Regione sono 72 i pazienti morti, 42 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino epidemiologico del 26 novembre 2020 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #Covid_19 -