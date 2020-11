Oscar 2021 | «Notturno» di Gianfranco Rosi rappresenterà l’Italia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Selezionare il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar è sempre una scelta ardua. Individuare il titolo più forte, quello che potrebbe avere un maggior appeal all’estero confrontandosi con altre pellicole provenienti da tutto il mondo è una missione prioritaria e delicata, specchio di una realtà che ha tutte le ragioni di offrire un ottimo biglietto da visita per presentarsi. Quest’anno la scelta è ricaduta coraggiosamente su un documentario, Notturno di Gianfranco Rosi, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e pronto a gareggiare alla 93esima edizione degli Academy Awards nella categoria International Feature Film, quella che fino a due anni fa era il Miglior Film Straniero. https://www.youtube.com/watch?v=NQhQZqAsyA0

Rosi si presenta alla prestigiosa rassegna dopo il successo di Sacro Gra, Leone d'oro nel 2013, e Fuocoammare, Orso d'oro a Berlino 2016 ...