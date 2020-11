Juventus, FIFA the Best Awards: Ronaldo c’è, ecco i candidati (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stilata la lista dei candidati per il FIFA the Best Awards 2019/2020 e per altre 6 categorie, premi assegnati durante la cerimonia della FIFA che si terrà il 17 dicembre 2020. Cristiano Ronaldo è l’unico in lista per la Juventus dopo una grande stagione in maglia bianconera da parte del calciatore di Madeira. La concorrenza per questo premio è agguerrita, CR7 lo ha sollevato per due anni di seguito, nel 2016 e nel 2017, ed è il calciatore che vanta più vittorie – alle sue spalle Messi e Modric che lo hanno ottenuto una sola volta. LEGGI ANCHE: Juventus-Ferencvaros, analisi tattica: possesso palla lento, male il pressing LEGGI ANCHE: Juventus, Morata da record: "Ora sono più decisivo" Cristiano Ronaldo, attaccante ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stilata la lista deiper ilthe2019/2020 e per altre 6 categorie, premi assegnati durante la cerimonia dellache si terrà il 17 dicembre 2020. Cristianoè l’unico in lista per ladopo una grande stagione in maglia bianconera da parte del calciatore di Madeira. La concorrenza per questo premio è agguerrita, CR7 lo ha sollevato per due anni di seguito, nel 2016 e nel 2017, ed è il calciatore che vanta più vittorie – alle sue spalle Messi e Modric che lo hanno ottenuto una sola volta. LEGGI ANCHE:-Ferencvaros, analisi tattica: possesso palla lento, male il pressing LEGGI ANCHE:, Morata da record: "Ora sono più decisivo" Cristiano, attaccante ...

sportli26181512 : Fifa Awards, ecco le nomination: in corsa Cristiano Ronaldo: Il portoghese è l'unico rappresentante della Serie A.… - Mediagol : Best FIFA Football Awards, svelati tutti i candidati: per il miglior calciatore c’è #CR7 - gilnar76 : (LIVE) VERSO LA FINE DELLA ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - lorenzobertonii : @mircoroncoli_of @JPeppp @Juventus_Club19 @GoalItalia @AroundTurin @Francymolly_80 @juventibus @1897Passion… - ROI05841958 : @NapoliVertical @MattBest__ Hai cinque terzini in rosa, ti servono le uscite e non sono arrivate. Non giocherai da… -