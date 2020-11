Cosa dirà la gente, un film che difende l’emancipazione della donna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stasera in tv andrà in onda il film “Cosa dirà la gente” ispirato alla vicenda che a 14 anni ha segnato la vita della regista Iram Haq Stasera in tv su Rai Movie (canale 24 del ddt) andrà in onda il film di Iram Haq del 2017 dal titolo “Cosa dirà la gente“. Una pellicola che difende l’emancipazione della donna nella cultura pachistana al cui centro troviamo il rapporto tra una figlia e un padre convinto, con la complicità della madre, di agire “per il suo bene“. Forse non tutti sanno che la regista, all’età di 14 anni, è stata rapita dai suoi familiari e lasciata in Pakistan per un anno mezzo solo perché aveva soprattutto amici norvegesi e non voleva ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stasera in tv andrà in onda illa” ispirato alla vicenda che a 14 anni ha segnato la vitaregista Iram Haq Stasera in tv su Rai Movie (canale 24 del ddt) andrà in onda ildi Iram Haq del 2017 dal titolo “la“. Una pellicola chenella cultura pachistana al cui centro troviamo il rapporto tra una figlia e un padre convinto, con la complicitàmadre, di agire “per il suo bene“. Forse non tutti sanno che la regista, all’età di 14 anni, è stata rapita dai suoi familiari e lasciata in Pakistan per un anno mezzo solo perché aveva soprattutto amici norvegesi e non voleva ...

