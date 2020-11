Colosimo | ok mozione per assistenza domiciliare ai malati

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Questo mattina in Consiglio regionale e’ stata approvata all’unanimita’ lada me presentata che impegna la Giunta regionale ad attuare un tempestivo intervento a garanzia della continuita’ di curamirata a salvaguardare la vita dei pazienti ad alta complessita’, ossiagravissimi, spesso bambini o adolescenti.” “Ho chiesto all’amministrazione regionale di dare seguito alle richieste e a supportare con tutti i mezzi possibili le famiglie che nonostante siano state colpite dalla malattia e dal dolore continuano ad andare avanti ogni giorno con forza, tenacia, amore e una grande dignita’ nell’assistere con amore i loro cari.” “Purtroppo questi genitori, sulle quali grava un pesante e quotidiano lavoro da svolgere per accudire con dedizione i loro cari, si sentono abbandonate da tutte le istituzioni che ...