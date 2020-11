Rugby in lutto, è morto Christophe Dominici (Di martedì 24 novembre 2020) Christophe Dominici è morto all’età di 48 anni. Il rugbista francese ha scritto una pagina di storia importante della sua Nazionale. PARIGI (FRANCIA) – Rugby francese e mondiale in lutto. E’ morto all’età di 48 anni Christophe Dominici, ala leggendaria della nazionale francese. Il corpo senza vita dell’ex professionista è stato trovato in un parco di Parigi. L’ipotesi più probabile, riportata dal Corriere della Sera, è quella di un suicidio. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta, ma una testimonianza sembra rafforzare l’ipotesi di un gesto volontario. Chi era Christophe Dominici Christophe Dominici era molto conosciuto in tutto il mondo per le sue prestazioni con la ... Leggi su newsmondo (Di martedì 24 novembre 2020)all’età di 48 anni. Il rugbista francese ha scritto una pagina di storia importante della sua Nazionale. PARIGI (FRANCIA) –francese e mondiale in. E’all’età di 48 anni, ala leggendaria della nazionale francese. Il corpo senza vita dell’ex professionista è stato trovato in un parco di Parigi. L’ipotesi più probabile, riportata dal Corriere della Sera, è quella di un suicidio. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta, ma una testimonianza sembra rafforzare l’ipotesi di un gesto volontario. Chi eraera molto conosciuto in tutto il mondo per le sue prestazioni con la ...

