La nuova squadra di Joe Biden | tutti gli uomini e le donne del presidente vengono da Clinton e Obama

(Di martedì 24 novembre 2020) Altro che balzo nel futuro. Per far dimenticare gli anni bui di Donald Trump, il neoeletto degli Stati Uniti Joesi affida all’usato sicuro. Più che una rivoluzione contro il tycoon-despota, la sua si annuncia come una restaurazione del vecchio ordine democratico. La direzione di marcia è abbastanza chiara, guardando ai nomi dellapresidenziale:, o quasi, vantano esperienze nelle amministrazioni di Bille Barack. Alla Casa Bianca non si inizia un nuovo cammino: semmai, si torna sulla strada abbandonata quattro anni fa. Un ritorno al passato temperato da un importante elemento di novità assoluta: Kamala Harris, una carriera da procuratrice e ora prima donna afro-asiatica a ricoprire la carica di ...