Donne | Cgil | impegno per nuova cultura genere

Roma – "Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne. Una violenza culturale, economica, verbale, fisica e che, a volte, arriva a spezzare la vita di una donna." "Anche quest'anno, insieme alle Camere del lavoro territoriali, alle categorie delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e privato, delle pensionate e dei pensionati, stiamo costruendo un calendario di eventi per stimolare il confronto e la riflessione sulle condizioni di profonda disuguaglianza che ancora permangono tra Donne e uomini in termini di opportunita' e in una societa' in cui e' ancora troppo radicata una visione stereotipata del ruolo della donna lavoratrice e quello della donna non occupata, 'predestinata' al carico maggiore, quando non esclusivo, della cura della famiglia.2 "Una condizione ...

