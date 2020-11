Comunali, Bassolino firma tregua con il Pd. Maresca e Dema si muovono (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Bassolino in campo contro il Pd? Nessuno ci crede. L’ex sindaco di Napoli alza la posta ma non correrà contro il suo partito. Soprattutto ora che ha ricostruito un rapporto solido con i vertici (Nicola Zingaretti e Goffredo Bettini). Per ora Bassolino resta in campo. Lavora a uno progetto civico. Ma tenterà di far valere il suo peso all’interno dei dem. Il Pd per ora valuta altri nomi: Gaetano Manfredi ed Enzo Amendola. C’è poi il fattore Italia Viva: si agitano Gennaro Migliore e Graziella Pagano. Ma non hanno alcuna chance di arrivare al ballottaggio. Ormai sono due politici del passato. Sugli altri fronte, si muove Catello Maresca, il magistrato anticamorra. E si muovono anche De Magistris e Alessandra Clemente. Ma non si esclude un fronte unico ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –in campo contro il Pd? Nessuno ci crede. L’ex sindaco di Napoli alza la posta ma non correrà contro il suo partito. Soprattutto ora che ha ricostruito un rapporto solido con i vertici (Nicola Zingaretti e Goffredo Bettini). Per oraresta in campo. Lavora a uno progetto civico. Ma tenterà di far valere il suo peso all’interno dei dem. Il Pd per ora valuta altri nomi: Gaetano Manfredi ed Enzo Amendola. C’è poi il fattore Italia Viva: si agitano Gennaro Migliore e Graziella Pagano. Ma non hanno alcuna chance di arrivare al ballottaggio. Ormai sono due politici del passato. Sugli altri fronte, si muove Catello, il magistrato anticamorra. E sianche De Magistris e Alessandra Clemente. Ma non si esclude un fronte unico ...

mamero1 : @a_bassolino Pronto per esserci? Manca poco per le comunali 2021,cominciamo a scaldare le macchine abbiamo bisogno… - Livia_DiGioia : RT @Giul_Granato: Sul @corrmezzogiorno @antoniopolito1 si augura uno scontro @a_bassolino-D'Amato, ex presidente di #Confindustria, per le… - Giul_Granato : Sul @corrmezzogiorno @antoniopolito1 si augura uno scontro @a_bassolino-D'Amato, ex presidente di #Confindustria, p… -